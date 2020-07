O incêndio que reacendeu este sábado na Serra de Valongo está "fora de controlo" em direção a Paços de Ferreira, para a zona industrial de Seroa, enquanto a frente de Valongo encontra-se em "rescaldo", disse fonte da Proteção Civil.

A frente de fogo no concelho de Paços de Ferreira fez com que a zona industrial fosse evacuada. No terreno estão várias corporações de bombeiros.

O vento forte está a dificultar o trabalho dos bombeiros.