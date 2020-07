Bombeiros pré-posicionados nos locais de maior risco de incêndio em Vila Real

Os bombeiros apostam na antecipação e em Vila Real, por exemplo, os meios estão já colocados nos locais de maior risco de incêndio.

Por estes dias em que as condições meteorológicas estão todas contra os bombeiros, em Vila Real aposta-se no pré-posicionamento, uma vez que assim é mais fácil mobilizar os operacionais e atacar o fogo logo numa fase inicial.

Risco máximo, muito elevado e elevado de incêndio em quase todo o território

Quase todo o território de Portugal continental apresenta esta segunda-feira risco máximo, muito elevado e elevado de incêndio, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, num dia em que a temperatura máxima vai subir no Sul do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em risco máximo cerca de 60 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro.

O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio quase todos os restantes concelhos de norte a sul do país, à exceção de cerca de 40 municípios do litoral nos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal.