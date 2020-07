Processo Hells Angels. Defesas acreditam que 84 arguidos vão a julgamento

O Ministério Público pediu esta segunda-feira, no debate instrutório, que os mais de 80 arguidos do grupo Hells Angels sejam levados a julgamento.

O Ministério Público deu como provado os factos relativos ao ataque perpetrados pelos arguidos e membros do grupo Hells Angels no restaurante "Mesa do Prior", no Prior Velho, bem como a perseguição movida a Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social e que pertencia a um grupo motard rival.

As defesas desvalorizam a acusação, mas acreditam que os motards vão mesmo ser julgados.