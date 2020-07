Acusado de homicídio em Viana do Castelo é detido após 7 anos em fuga

Um homem acusado de ter matado outro a tiro em Viana do Castelo, em 2013, e que se encontrava em fuga desde então, foi detido em Nancy, em França, disse hoje à Lusa o advogado da família da vítima.

Em declarações à agência Lusa, Francisco Morais da Fonte adiantou que o homem, agora com 36 anos, foi detido no dia 16 em Longlaville, Nancy, e na quarta-feira vai ser presente a um juiz do Tribunal de Recurso de Nancy, que decidirá "a extradicção para Portugal".

"Chegando a Portugal, o homem será constituído arguido e um tribunal coletivo irá designar a nova data do julgamento", acrescentou.

O crime ocorreu no dia 15 de janeiro de 2013

O alegado homicida, Valdemar Silva, conhecido pela alcunha de Nonó, pôs-se em fuga e, apesar de nunca ter sido localizado, foi formalmente acusado da prática de um crime de homicídio qualificado.

O homem "chegou a ter julgamento marcado, mas acabou por ser considerado contumaz e o processo esteve até agora suspenso a aguardar que as autoridades policiais localizassem o homem sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu", disse.

"A família da vítima nunca desistiu do caso. Lutou de todas as formas para que o homem fosse encontrado e levado à barra dos tribunais para que se faça justiça", frisou Morais da Fonte.

A vítima mortal, Jorge Matos, conhecido pela alcunha de Cuba, de 35 anos, foi morto a tiro, enquanto o seu irmão ficou gravemente ferido na seque^ncia de um esfaqueamento, na cidade de Viana do Castelo.

Na altura, segundo fonte da PSP, os dois casos aconteceram em pontos diferentes do centro da cidade, entre as 23:10 e as 23:25, suspeitando-se que tenham envolvido o mesmo agressor, que se colocou em fuga.

Ambos foram transportados ao hospital de Viana do Castelo, mas o mais velho acabou por morrer.