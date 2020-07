As imagens da forte trovoada em Lisboa

Esta noite, fortes trovões iluminaram o céu. Há ainda registo de chuva forte e preocupação com o risco de incêndios, que aumenta com o registo de trovoadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera previa chuva e trovoada para esta terça-feira, especialmente no interior do país.

Os últimos dias têm sido de muito calor, com temperaturas acima dos 40 graus em algumas regiões do país.