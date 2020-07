Contratos com empresa do pai leva autarca de Castelo Branco a perder o mandato

O Tribunal Constitucional confirmou esta terça-feira que o presidente da Câmara de Castelo Branco perdeu o mandato.

Em causa está a assinatura de contratos com uma empresa do pai, no valor global de 180 mil euros.

Em comunicado, Luís Correia anunciou abandona o cargo no dia 27 de consciência tranquila. O lugar será ocupado pelo vice-presidente, mas o PS já começou a discutir novos candidatos à sucessão.