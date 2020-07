Governo paga máscaras a alunos e professores 

O ministro da Educação diz que está a ser preparado um aumento do número de funcionários nas escolas, além do que já foi anunciado.

Entre 14 e 17 de setembro, deverá arrancar o ano letivo. O ensino presencial é a regra e, por isso, diz o Governo que é importante garantir que tudo decorre dentro das normas exigidas pela Direção-Geral da Saúde, a começar pelo uso das máscaras.

Tiago Brandão Rodrigues foi ouvido esta terça-feira, no Parlamento, a propósito do início do ano letivo e revelou que o Executivo vai pagar máscaras a alunos, professores e auxiliares.

O ministro lembrou ainda que as escolas têm autonomia para contratar mais assistentes técnicos e operacionais, além de terem à disposição um mecanismo de substituição.