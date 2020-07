Trovoada de violência invulgar provocou focos de incêndio

Uma trovoada de uma violência invulgar atingiu vários pontos do país, sobretudo a região da grande Lisboa e provocou focos de incêndio, que foram extintos.

O risco mantém-se durante o dia com 12 distritos em alerta.

Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, garantiu que esta trovoada está associada à chuva.

Noite de forte trovoada. Mais de 70 ocorrências registadas

Na última noite, fortes trovões iluminaram o céu, acompanhados de chuva forte e preocupação com o risco de incêndios, que aumenta com as trovoadas.

A Proteção Civil registou até ao início da manhã 76 ocorrências, muitas relacionadas com a trovoada que se fez sentir durante a noite e provocou dezenas de ignições, sobretudo nos distritos de Castelo Branco, Santarém, Lisboa e Setúbal.