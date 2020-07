Doze distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Doze distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente e em oito deles o aviso prolonga-se até ao final do dia de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O aviso amarelo por causa da persistência do tempo quente prolonga-se até às 21:00 de quinta-feira nos distritos de Bragança, Évora, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre.Já nos distritos de Guarda, Santarém, Viana do Castelo e Braga o aviso amarelo vigora até às 20:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Território nacional apresenta risco muito elevado de radiação ultravioleta

Nestas situações é aconselhada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O cálculo do risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde e vento por vezes forte nas terras altas.

Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul e da temperatura máxima no litoral oeste.

As temperaturas máximas devem subir hoje até aos 36.º (Évora e Beja) e as mínimas não vão baixar dos 17.º (Leiria)