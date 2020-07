Oito meios aéreos no combate às chamas em Abrantes

Quase 400 bombeiros, apoiados por oito meios aéreos, combatem um incêndio com várias frentes ativas, no concelho de Abrantes.

O repórter Ricardo Venâncio dá conta que a situação está mais calma, em comparação com a tarde, quando deflagrou o incêndio.

O jornalista da SIC diz que os meios aéreos estão a ser decisivos, uma vez que o fogo está numa zona de difícil acesso, onde os meios terrestres não conseguem chegar. O vento forte também é um dos fatores que está a dificultar o combate às chamas.

Em caso de necessidade, as autoridades estão prontas para evacuar as localidades próximas do incêndio.