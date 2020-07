Angola não paga despesas de doentes tratados em Lisboa há vários meses 

Há vários meses que Angola não paga alojamento, nem alimentação a um grupo de doentes que estão a ser tratados em Lisboa.

Numa pensão de Lisboa, estão quase 60 angolanos, entre os quais crianças. Para alem do alojamento e alimentação, o Estado angolano é ainda responsável por um subsídio de apoio que, na maioria dos casos, não ultrapassa os 50 euros.

Angola deixou de fazer transferências ao dono da pensão há alguns meses. Como retaliação, foram cortadas as refeições, que também eram servidas pelos responsáveis do alojamento.

Contactada pela SIC, a embaixada de Angola reconhece que tem dívidas com várias entidades em Portugal. A responsável pela Saúde diz que as transferências de dinheiro para Portugal estão mais difíceis por causa da pandemia do novo coronavírus, mas garante que vai pagar, mesmo que demore vários meses.