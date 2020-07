Calor mantém oito distritos sob aviso amarelo

Oito distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo, até às 21:00, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Os distritos em causa são Bragança, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Évora, Setúbal e Beja.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Radiação UV

Quanto à radiação ultravioleta, todo o território de Portugal continental apresenta hoje um risco muito elevado, com exceção dos distritos de Portalegre, Évora e Beja que estão sujeitos a um risco extremo.

Nas situações de risco muito elevado é aconselhado a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e que se evite a exposição das crianças ao sol, enquanto no risco extremo é pedido que as pessoas permaneçam em casa.

O cálculo do risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Para hoje é esperada nebulosidade matinal no litoral oeste de Portugal continental e vento por vezes forte nafaixa costeira ocidental a partir da tarde.

Há ainda possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde.

Açores e Madeira

Nos Açores, o céu estará muito nublado, mas com abertas, prevendo-se aguaceiros no grupo central.

Para a Madeira esperam-se períodos de céu muito nublado, embora pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado, soprando por vezes forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Temperaturas

Lisboa chegará hoje aos 34 graus celsius, Ponta Delgada aos 24 e o Funchal aos 26.