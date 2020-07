"Debates (no Parlamento) proporcionam maior transparência" 

O deputado Pedro Rodrigues esteve esta quinta-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para analisar o fim dos debates quinzenais no Parlamento.

O deputado do PSD considera que os debates quinzenais são importantes para a aproximação entre o Governo e os eleitores, e para manter a transparência política. Acrescenta ainda ter sido surpreendido pela proposta formulada pelo próprio partido.

Pedro Rodrigues foi um dos deputados que votou contra a iniciativa. Sobre as consequências internas de romper com a disciplina de voto do partido, garante que esta foi uma decisão comunicada com antecedência à direção do grupo parlamentar do PSD.