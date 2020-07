Costa acena à esquerda: "Precisamos de um entendimento sólido e duradouro"

O desafio está lançado. No fecho do primeiro ano da legislatura, antes do Parlamento parar para férias, o Primeiro-ministro não quis deixar os antigos parceiros de esquerda sem a certeza de que quer contar com eles para um acordo de longo prazo. "sólido e duradouro", disse António Costa na intervenção inicial.

Um dia depois de, mais uma vez, ter contado com o PSD para aprovar o fim dos debates quinzenais e muitos terem, uma vez mais, vindo falar do "bloco central", António Costa nem sequer alimenta essa hipótese e volta-se para "os partidos que connosco (PS) viraram a página da austeridade" para que "sem táticas" nem "vistas curtas" nem "calculismo eleitoral" sejam decisivos na garantia de estabilidade de que o país precisa quando tempos difíceis se antecipam.

A direita não ficou indiferente e registou o "pedido de casamento". Mas é dos partidos de esquerda que António Costa espera agora por resposta. O caderno de encargos de um e de outro é conhecido. O BE insiste na legislação laboral. Mas Catarina Martins não rejeita que "está sempre disponível para negociar soluções". O PCP afirma que "não prescinde" da melhoria dos direitos dos trabalhadores, ao que Costa responde a Jerónimo acreditar que há condições para "uma posição conjunta".

A possibilidade de renovação dos acordos acabou por marcar o debate do Estado da Nação, que esteve marcado para quarta-feira à tarde, mas acabou por ser adiado, para esta sexta-feira de manhã, a pedido do Primeiro-ministro devido ao prolongamento das negociações do Conselho Europeu de Bruxelas no início desta semana.