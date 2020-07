Incêndio em Vialonga mobiliza mais de 260 operacionais. Fogo perto de casas

O incêndio em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, que deflagrou esta sexta-feira numa zona de mato regista um reforço dos meios de combate, mobilizando mais de 260 operacionais, para proteger habitações, segundo a Proteção Civil.

"Não há evacuações, apenas as pessoas têm de se colocar em segurança nas suas habitações, uma vez que o incêndio, muito embora grande parte dele esteja em mato, está junto a habitações e as pessoas têm de ter alguma prudência, no sentido de não estarem junto à parte que está a arder", afirmou à Lusa, às 16:45, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.