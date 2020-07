Jovem encontrado morto em barragem de Vieira do Minho

O corpo de um jovem, que estava desaparecido, foi encontrado ao início da noite desta sexta-feira na praia fluvial da barragem do Ermal, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo o Comando Territorial de Braga da GNR, foi encontrado o corpo de um jovem, nascido em 2001, pelas 20:50, a "cerca de 15 metros da berma da albufeira do Ermal".

A mesma fonte acrescentou que o jovem estava desaparecido desde as 14:00.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga disse que no local estiveram 34 operacionais, das corporações dos bombeiros voluntários de Vieira do Minho, de Caldas das Taipas, de Vizela, de Barcelinhos, Famalicenses e de Barcelos.

Estas corporações foram apoiadas por 16 veículos e ainda três embarcações.