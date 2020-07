Ministra diz que profissionais contratados temporariamente podem permanecer no SNS caso mereçam 

No debate do Estado da Nação sobre a pandemia do novo coronavírus, a ministra da Saúde realçou o trabalho dos profissionais de saúde, que diz serem a força do Serviço Nacional de Saúde.

Mas ainda antes do elogio, Marta Temido foi questionado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP sobre os recursos humanos nos hospitais que, para os dois partidos de esquerda, deve aumentar. À pergunta, a ministra deixa a garantia que os contratos temporários destes profissionais podem ser prolongados, mas tudo depende do mérito.

"Estas pessoas ficam no SNS se forem as pessoas mais indicadas para ficar no SNS", disse durante o debate.

A ministra afirmou ainda que a prioridade do Governo para 2020 é a saúde - uma aposta certa para Marta Temido.