Portugal continua fora do corredor turístico do Reino Unido

Portugal voltou a ser excluído do corredor turístico do Reino Unido. A lista foi revista e divulgada há instantes pelo Governo britânico. Pode consultá-la aqui.

Os passageiros provenientes de Potugal continuam assim obrigados a cumprir quarentena no regresso a solo britânico.

Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e o arquipélago St. Vincent, nas Caraíbas, foram acrescentadas à lista pelo Ministério dos Transportes britânico, na sequência de uma avaliação dos risco de infeção com Covid-19.

A partir de dia 28 de julho, as pessoas que viagem destes países para Inglaterra não precisam de cumprir a quarentena de 14 dias exigida, cabendo depois às restantes nações (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) aplicar a decisão do Governo britânico.

Notícias avançadas ontem pela imprensa britânica davam conta de que Portugal seria adicionado, nesta nova atualização, mas tal acaba assim por não ser verificar.

O Ministério dos Transportes acrescenta que a reavaliação desta lista continua a ser feita cada quatro semanas, mas acrescenta que poderá introduzir "alterações semanalmente (se necessário), para refletir o panorama em alteração da saúde internacional" e impor restrições se a situação de saúde de um país se deteriorar.