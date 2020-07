Prisão preventiva para os três suspeitos de violar oito mulheres durante 40 anos

Três homens detidos em Tomar por suspeita de abuso sexual de crianças, violação e violência doméstica agravados, cometidos, nalguns casos durante décadas, sobre oito vítimas, ficaram em prisão preventiva, informou esta sexta-feira fonte judicial.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou em comunicado a detenção dos três homens, que foram esta sexta-feira ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal de Santarém, que determinou a prisão preventiva para os três suspeitos.

Os três homens, com 38, 43 e 71 anos, têm relações de parentesco com as vítimas, todas do sexo feminino e que foram "sujeitas a atos sexuais de relevo, bem como maus-tratos físicos e psíquicos", de acordo com a PJ.

Os crimes foram "cometidos de forma transgeracional ao longo dos últimos 40 anos".

As oito vítimas têm idades entre os 5 e os 68 anos.

Segundo a PJ, os factos foram conhecidos recentemente, tendo-se iniciado de imediato as diligências investigatórias que levaram à detenção dos suspeitos, após a emissão de mandados de detenção pela autoridade judiciária competente.