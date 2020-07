"Sim, estamos em luta" e o "pedido de casamento" de António Costa ao PCP e o Bloco de Esquerda 

Se ainda na véspera, o PS contava com o PSD para aprovar o fim dos debates quinzenais, no debate que fecha o primeiro ano da Legislatura, o primeiro da governação sem acordos escritos com o BE, PCP e PEV, António Costa abriu o jogo logo na intervenção inicial.

Sim, o primeiro-ministro quer acordos que garantam a estabilidade da legislatura. E quer que seja com os parceiros da anterior Legislatura. Nunca diz Bloco de Esquerda nem PCP, mas deixa claro que é com os "partidos que connosco viraram a página da austeridade" que quer fazer "em conjunto com o PS um roteiro de ação a médio e longo prazo".

A proposta foi desde logo notada pelo PSD.

Rui Rio começou a intervenção por afirmar que não resistia a comentar ao "pedido de casamento de papel passado". E se não tinha tido até aí uma palavra para o bloco central, Costa deixou bem claro que não conta com o PSD para o futuro, considerando os sociais-democratas "velhos do Restelo" nos planos estratégicos que o Governo tem para os próximos anos.

Colaborar sim, mas com condições

Mas era da parte da esquerda que havia expetativa em ver como reagiam ao apelo do Primeiro-ministro.

Catarina Martins reafirmou que colaborar sim, mas com condições. "Nunca colocámos o nosso mandato dentro da gaveta", disse a coordenadora do Bloco. O que mereceu reação de António Costa.

Já ao PCP, perante um caderno de encargos apresentado por Jerónimo de Sousa, António Costa disse acreditar que há espaço para uma "posição conjunta", o termo que os comunistas costumam usar para se referir ao acordo com o PS.

A disponibilidade para o compromisso, expressa por António Costa, não passou indiferente aos partidos neste primeiro debate do Estado da Nação da Legislatura, num país sob pandemia.