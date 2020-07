Bombeiros combates dois incêndios em Ponte de Lima. Autarca pede investigação

Mais de 200 operacionais combatem dois incêndios que deflagraram este sábado em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

Até ao momento não há habitações em risco, mas as populações estão vigilantes dado o calor e intensidade do vento.

As chamas chegaram a Fornelos, onde o repórter Miguel Mota deu conta a ajuda dos populares no combate às chamas. O jornalista da SIC falou com um dos populares, que revelou o medo e desespero sentido durante a tarde.

Autarca de Ponte de Lima pede investigação à origem dos fogos no concelho

O presidente da câmara de Ponte de Lima apelou este sábado à intervenção do Ministério da Administração Interna e da Polícia Judiciária por suspeitar da quantidade de fogos que atingiram o concelho nos últimos dias.

Neste concelho do distrito de Viana do Castelo lavram este sábado dois incêndios que mobilizam mais de duas centenas de operacionais, um que está a afetar as freguesias de Fojo Lobal, Facha, Cabaços e Vitorino de Piães e um segundo nas freguesias de Serdedelo e Fornelos, ambos, disse Vítor Mendes, "muito próximos de habitações".