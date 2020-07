Faculdades não aumentam vagas de Medicina

Este ano, há mais de 50 mil vagas disponíveis no acesso ao ensino superior. No entanto, as faculdades de Medicina recusaram-se a abrir mais lugares para os cursos.

A tutela considera que é necessária uma oferta maior.

Ensino superior: Lisboa e Porto lideram no aumento do número de vagas

Lisboa e Porto lideram no aumento do número de vagas disponíveis para o próximo ano letivo, segundo dados divulgados, com o Porto a crescer nas engenharias e Lisboa nas competências digitais.

A Direção-Geral do Ensino Superior disponibilizou hoje dados relativos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2020/2021, que aponta para um aumento global de 1% no número de vagas, com a Universidade do Porto e a Universidade Nova de Lisboa a registarem o maior crescimento em termos absolutos.