Homem morre baleado em Moscavide

Um homem morreu este sábado após ter sido "baleado em várias zonas do corpo" por outro homem, entre os 60 e os 70 anos, na avenida de Moscavide, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, disse hoje a PSP.

O alerta para a situação de disparos na avenida de Moscavide ocorreu pelas 13:20, e quando a Polícia de Segurança Pública (PSP) chegou ao local havia encontrou "um homem que tinha sido baleado em várias zonas do corpo por outro homem".

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à Lusa que o óbito do homem baleado foi declarado no local e o homem responsável pelos disparos, com idade entre os 60 e os 70 anos, "está, neste momento, detido e foi-lhe apreendida uma arma de fogo".

"Em termos de motivação, ainda não percebemos muito bem o porquê. Poderá ter a ver com questões meramente passionais, dado que não existe qualquer ligação entre os próprios", avançou a PSP.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP prevê prestar esclarecimentos no local.

Por se tratar de um crime de homicídio, foi acionada a Polícia Judiciária.

A ocorrência mobilizou "dezenas de polícias", inclusive devido à necessidade de interromper o trânsito na avenida de Moscavide.