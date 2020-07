Manuais escolares gratuitos: famílias podem fazer o pedido em agosto 

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros diz estar numa corrida contra o tempo para disponibilizar os livros antes do arranque do novo ano letivo.

A partir do próximo mês, já é possível ter acesso aos vales relativos aos manuais escolares para o próximo ano letivo. Por isso, é aconselhado que as famílias façam as encomendas o mais rápido possível.

A prioridade no acesso aos vales vai para os anos escolares chamados de continuidade. Ou seja, o 2.º, 3.º e 4.º, bem como o 6.º, 8.º e 9.º anos, vão poder fazer o pedido a partir do dia 3 de agosto. Estão ainda incluídos nesta data o 11.º e 12.º anos.

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros diz que as encomendas são essenciais para assegurar o abastecimento do mercado e diminuir as dificuldades no acesso aos manuais.

Em pouco mais de um mês, as editoras vão tentar fazer aquilo que por norma demora pelo menos cinco meses de trabalho.