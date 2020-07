Marcelo diz que seria um erro não comemorar Dia do Município de Ovar 

Apesar dos apelos da oposição municipal para não participar em eventos de folclore político, o Presidente da República esteve este sábado em Ovar, ao lado do autarca Salvador Malheiro, nas cerimónias do dia do município.

Na lista de 150 convidados, estavam também os autarcas do Porto e de Oeiras.

No dia do município, trocam-se alianças e condecorações. Salvador Malheiro, a quem Marcelo Rebelo de Sousa já chamou herói, retribui o reconhecimento com a medalha de ouro da cidade, que o chefe de Estado quer partilhar com o país.