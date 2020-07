Ordem dos Médicos não percebe estratégia de aumentar vagas nos cursos de medicina 

O Governo queria mais vagas para o curso superior de Medicina, mas apenas a Universidade dos Açores ouviu o apelo.

O bastonário da Ordem dos Médicos já veio dizer que não percebe esta estratégia da tutela. Miguel Guimarães concorda que são necessários mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, mas para isso é preciso saber cativar e motivar esses profissionais.

Faculdades não aumentam vagas de Medicina

Este ano, há mais de 50 mil vagas disponíveis no acesso ao ensino superior. No entanto, as faculdades de Medicina recusaram-se a abrir mais lugares para os cursos. A tutela considera que é necessária uma oferta maior.

ENSINO SUPERIOR: LISBOA E PORTO LIDERAM NO AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS

Lisboa e Porto lideram no aumento do número de vagas disponíveis para o próximo ano letivo, segundo dados divulgados, com o Porto a crescer nas engenharias e Lisboa nas competências digitais.

A Direção-Geral do Ensino Superior disponibilizou hoje dados relativos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2020/2021, que aponta para um aumento global de 1% no número de vagas, com a Universidade do Porto e a Universidade Nova de Lisboa a registarem o maior crescimento em termos absolutos.