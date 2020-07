A GNR deteve dez pessoas na sequência de uma operação de desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, no Porto.

A investigação durava há um ano e meio e permitiu acabar com a rede que operava em todo o país, mas com especial incidência no Porto e no Algarve.

Para além dos destido, foram ainda apreendidas mais de 1.500 doses de vários tipos de droga.

Os detidos, nove portugueses e um espanhol, serão agora presentes a tribunal.