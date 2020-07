Percorrer a pé e de bicicleta os trilhos da Serra da Estrela, descer o Mondego de canoa e conhecer as aldeias de xisto da Serra da Lousã, são as sugestões que o Martim Cabral e a equipa de correspondentes da SIC.

Esta viagem pelo país integra-se numa iniciativa do Expresso e do BPI, no âmbito do Prémio Nacional de Turismo, e pretende reunir um conjunto de sugestões para passar uns dias de férias em locais seguros e acessíveis.