Semana gastronómica no Alentejo. Município de Redondo promove o gaspacho

O Alentejo já voltou a receber as semanas gastronómicas e, no decorrer deste fim de semana, é o município de Redondo que promove o gaspacho.

As variedades do gaspacho vão ser servidas em 15 restaurantes do concelho, uma forma de celebrar os 20 anos da gastronomia portuguesa como Património Cultural.