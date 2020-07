Fogo destrói prédio no centro de Lisboa

Um incêndio destruiu por completo um prédio na Travessa da Conceição da Glória, no centro de Lisboa, na madrugada deste domingo.

Não houve feridos, mas quatro prédios vizinhos tiveram de ser evacuados devido à violência das chamas.

Apesar de ser habitado, no momento do incêndio não estava ninguém no interior.

No combate às chamas estiveram 48 operacionais, apoiados por 17 viaturas. O alerta foi dado perto das duas da manhã.

No local estiveram Bombeiros Sapadores, agentes da Polícia Municipal, Proteção Civil e uma equipa da Junta de Santo António, que prestaram apoio à população afetada.

Os moradores puderam regressar a casa já depois das 05:00 deste domingo.