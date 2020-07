Incêndio em Oleiros. População temeu que fogo chegasse às casas

O incêndio de Oleiros não deu um minuto de descanso aos bombeiros e durante a noite passou para o concelho da Sertã e ameaçou aldeias vizinhas. Muitas pessoas temeram que as chamas chegassem às habitações.

No local estão mais de 650 operacionais apoiados por 200 viaturas e 11 meios aéreos.

As autoridades confirmaram a morte de um bombeiro de 21 anos, que fazia parte da corporação de Proença-a-Nova.

A vítima seguia com outros quatro bombeiros numa viatura de combate ao fogo que se despistou.

O acidente fez ainda três feridos ligeiros e um grave.

"Neste sábado, vivemos mais um momento de pesar, com a morte do bombeiro Diogo Dias, do Corpo de Bombeiros de Proença-a-Nova, vítima de um acidente de viação durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros."