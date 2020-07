Incêndio em Proença-a-Nova. "Vento é um dos grandes inimigos"

O Presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, disse ao início da tarde que as chamas deflagradas no concelho contam com uma frente ativa e que o "vento vai aumentar de intensidade, o que vai causar complicações".

"O vento é um dos grandes inimigos", reforçou o autarca.

O incêndio deflagrou ontem, sábado, pelas 15:30 em Oleiros, e durante a noite alastrou-se para os concelhos de Proença-a-Nova e da Sertã.

No local estão mais de 700 operacionais apoiados por mais de 200 veículos, 12 meios aéreos e nove máquinas de rasto.

Incêndio que deflagrou em Oleiros ameaça casas

O comandante Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco disse este domingo que o incêndio se alastrou para uma zona com pequenas aldeias.

"O incêndio que teve uma propagação violentíssima desde o início e, apesar de termos registado que os trabalhos de combate estavam a correr muito favoravelmente, fruto de muitas projeções que aconteceram pela intensificação do vento, não foi possível na fase inicial dominar este incêndio", referiu, em conferência de imprensa, o comandante Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, Luís Belo Costa.

Deste fogo há a registar a morte de um bombeiro, bem como seis feridos, sendo quatro ligeiros (um civil e três bombeiros) e dois feridos graves, disse Luis Belo Costa.

Bombeiro morreu

Um bombeiro de 21 anos morreu este sábado após o despiste de uma viatura de socorro, na Sertã, que fez ainda quatro feridos, um deles em estado grave.

Trata-se do bombeiro que estava desaparecido.

Presidente da República, primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna reagiram à morte





No site oficial da presidência da República, Marcelo prestou as condolências à corporação e aos familiares da vítima.

Numa nota, António Costa diz que foi com pesar que recebeu a notícia da morte de Diogo Dias e desejou as rápidas melhoras aos bombeiros feridos. O primeiro-ministro agradeceu a todos os que continuam empenhados no combate aos incêndios.

O ministério da Administração Interna usou o twitter para enviar os sentimentos à família, amigos e aos bombeiros de Proença-a-Nova.

"Neste sábado, vivemos mais um momento de pesar, com a morte do bombeiro Diogo Dias, do Corpo de Bombeiros de Proença-a-Nova, vítima de um acidente de viação durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros."

Num comunicado a que a SIC teve acesso, o ministro Eduardo Cabrita enviou os pêsames à família, amigos e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova.

O ministro deixou também uma mensagem aos bombeiros feridos no mesmo acidente.

"Nunca será demais recordar e reafirmar a forma empenhada, altruísta e profissional com que todos os dias milhares de bombeiros integram este esforço nacional da defesa da floresta contra incêndios."