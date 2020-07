Mais de 50 concelhos em risco máximo de incêndio

Mais de 50 concelhos do interior Norte, do Centro, Alentejo e Algarve estão este domingo em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, em risco máximo estão 54 municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

Os distritos que estão hoje com o maior número de concelhos em risco máximo de incêndio são os de Guarda, com 12 (Vila Nova de Foz Côa, Trancoso, Pinhel, Almeida, Fornos de Algodres, Aguiar da Beira, Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Celorico da Beira, Sabugal e Manteigas) e Castelo Branco, com 10 (Belmonte, Covilhã, Penamacor, Fundão, Oleiros, Castelo Branco, Sertã, Vila de Rei, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão).

Em risco reduzido estão 31 municípios dos distritos de Braga, Porto, Leiria, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Setúbal.

O risco de incêndio é determinado pelo IPMA e tem cinco níveis: máximo, muito elevado, elevado, moderado e reduzido).

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Proteção Civil alertou para o aumento do risco de incêndio para níveis "máximo ou muito elevados"

A Proteção Civil alertou na quinta-feira para o aumento do risco de incêndio, a partir de sexta-feira, para níveis "máximo ou muito elevados" nas regiões do Norte, Centro, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e para "elevado" no restante território do Continente.

Num aviso à população emitido na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que são esperadas "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais", em especial nas regiões do Centro e Sul do país, devido à previsão de tempo quente e seco.

No aviso à população, a Proteção Civil dava ainda conta das medidas preventivas, como a proibição das queimas e queimadas sem autorização, utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, fumar ou fazer qualquer tipo de lume nestes locais, lançar balões de mecha acesa e foguetes.

Fogo de artifício

O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização das câmaras municipais.

Sete distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o IPMA.

Os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre e Vila Real estão sob aviso amarelo até às 18:00 de segunda-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro até meio da manhã e vento por vezes forte no litoral oeste a sul do Cabo Mondego e nas terras altas.

As temperaturas máximas vão chegar aos 40º (Évora) e as mínimas rondam os 21º (Aveiro).