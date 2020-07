Primeiro-ministro lamenta morte de bombeiro Diogo Dias

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou este domingo a morte do bombeiro Diogo Dias, da corporação de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, que combatia o incêndio que deflagrou no sábado em Oleiros.

"Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Diogo Dias, bombeiro voluntário da corporação de Proença-a-Nova, no decurso de um acidente de viação durante as operações de combate a um incêndio na região de Oleiros. Aos bombeiros feridos no mesmo acidente desejo as rápidas melhoras", lê-se numa nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.