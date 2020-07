Pesca do Bacalhau. A história que levou os portugueses aos mares gelados da Terra Nova

São elementos, pistas e coordenadas da história que levou um povo para uma aventura a mais de três mil quilómetros da costa portuguesa.

A pesca do bacalhau marcou uma época onde os pescadores enfrentavam os mares gelados da Terra Nova, ao largo do Canadá, em navios como o "Creoula" mas a linha da frente na pesca do "fiel amigo" era feita em embarcações mais pequenas.

O Centro interpretativo do Bacalhau é uma iniciativa que quer dar a conhecer a história do caminho marítimo de um dos principais protagonistas da dieta nacional até à mesa.