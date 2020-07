Um homem morreu esta terça-feira na sequência da colisão entre um motociclo e um veículo pesado em Almalaguês, no concelho de Coimbra, afirmou fonte da GNR.

A vítima mortal do acidente era o condutor do motociclo, um homem com cerca de 60 anos de idade, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.

De acordo com a mesma fonte, a colisão ocorreu por volta das 13:00, na Estrada Nacional 567.

O óbito foi confirmado no local, acrescentou.