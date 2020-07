Amianto será removido em mais de 250 escolas de Lisboa, Alentejo e Algarve

O ministro da Educação assinou hoje um acordo com 58 municípios para a remoção de amianto em 255 escolas de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, num investimento de cerca de 30 milhões de euros.

"São quase 300 obras em todos estes municípios que, de certa forma, vêm reafirmar a nossa escola pública, com uma parceria com o poder local democrático", disse Tiago Brandão Rodrigues, no Parque da Cidade do Barreiro, no distrito de Setúbal.

O ministro falava na terceira e última cerimónia de assinatura do acordo de colaboração para a remoção de amianto no continente, desta vez com autarquias de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo, onde anunciou que serão alocados "cerca de 30 milhões de euros" às intervenções necessárias nestas três regiões.

Já o secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, precisou que, dos 58 municípios abrangidos, 16 pertencem à região de Lisboa, 29 ao Alentejo e 13 ao Algarve.

"Estamos a falar de 255 escolas nestas três regiões, em que 163 são na Área Metropolitana de Lisboa, 61 no Alentejo e 31 no Algarve. Estamos a falar de 600 mil metros quadrados de amianto que serão substituídos por outra cobertura", indicou.

Os governantes esperam que as intervenções decorram "a breve trecho" para que o amianto "faça parte dos livros de História", mas aproveitaram para tranquilizar os autarcas presentes sobre as regras do acordo de colaboração.

Governo pretende retiraram 100% do amianto do parque escolar

Segundo Tiago Brandão Rodrigues, haverá "maior flexibilidade na calendarização, maior flexibilidade na comparticipação e no trabalho que tem de ser feito para que 100% do amianto possa ser removido em cada uma das escolas, agrupamento e município".

"Sabemos que é arrojado e complexo de executar, mas é um passo absolutamente decisivo para a erradicação total de todos os materiais com amianto no nosso edificado escolar", frisou.

A remoção de amianto nas escolas é um programa a nível nacional, com um investimento de 60 milhões de euros, que será financiado a 100% por fundos comunitários e sem contrapartida por parte das autarquias.

Na segunda-feira, o Governo assinou um acordo com 56 municípios da região Centro para a remoção de amianto em mais de 100 escolas, num investimento de perto de 15 milhões de euros.

Já na passada sexta-feira, firmou um acordo de colaboração 58 municípios da região Norte, para a intervenção em cerca de 250 escolas.

De acordo com Carlos Miguel, a nível nacional, serão removidos mais de um milhão de metros quadrados de amianto em mais de 600 escolas.

Há 578 escolas onde é preciso remover amianto. Quercus diz que lista chega tarde