Muitas pessoas estão a escolher o interior do país para passar as férias, por considerem que é mais seguro. Como é o caso de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, onde foi montado numa praia um dispositovo de controlo.

Com as regras apertadas em tempo de pandemia de Covid-19, uma aplicação informática impede que mais de 300 pessoas estejam neste espaço ao mesmo tempo.

Os lugares estão marcados e as duas piscinas são vigiadas.