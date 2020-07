Abandono escolar em Portugal. Falhas comprometem prevenção

O Ministério da Educação afirma que a taxa de abandono escolar desceu para os 10% no primeiro trimestre deste ano, atingindo o objetivo acordado com a União Europeia (UE). Contudo, uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) diz que é difícil recolher dados que comprovem estes números.

Estas falhas, segundo a auditoria do TdC, permitem, por um lado, que o Ministério desconheça situações de crianças que nunca entram no sistema de ensino e, por outro, casos de alunos que já não frequentam a escola, mas mantêm-se ativos nos sistemas de informação.

Apesar das falhas, a auditoria reconhece os avanços dos últimos 27 anos no combate ao abandono escolar precoce, mas alerta que a situação pode agravar-se com a pandemia, nomeadamente no que diz respeito aos alunos mais desfavorecidos.

GOVERNO EMPENHADO EM REFORÇAR INTERVENÇÃO

Num comunicado em resposta à auditoria, o Ministério da Educação afirma que a monitorização mais detalhada deste problema tem implicações nos custos, proteção de dados e competências das Regiões Autónomas.



Ainda assim, garante que o Governo está empenhado em reforçar a intervenção nesta matéria e estar mais atento, nomeadamente devido ao contexto atual de pandemia.

Em matéria de abandono escolar precoce, Portugal ocupa a 21.ª posição entre os 27 estados-membros da UE.