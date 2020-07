Autarca levanta suspeita de mão criminosa no incêndio na Covilhã

Mais de 300 bombeiros estão a combater um incêndio que teve início às 14:43, em Sobral de São Miguel, no concelho da Covilhã. Os operacionais no local estão apoiados por mais de 90 veículos, 14 meios aéreos e ainda quatro máquinas de rasto.

Em entrevista à SIC, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, levantou suspeitas de mão criminosa. "O fogo deflagrou em quatro ou cinco sítios quase em simultâneo", sublinhou.

Vítor Pereira diz que apesar de haver indícios de mão criminosa, cabe às autoridades apurar a verdade.

De momento não existem aldeias ameaçadas pelo fogo.

A repórter da SIC no local, Madalena Ferreira, fez o ponto de situação no início do Jornal da Noite da SIC.