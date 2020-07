Descarga de barco pode estar na origem de coliformes em praia de Monte Gordo

A Câmara de Vila Real de Santo António atribuiu esta quarta-feira o hasteamento da bandeira vermelha em duas praias do concelho por coliformes na água a uma descarga de um barco e anunciou que a autarquia vai realizar análises independentes.

A posição do município algarvio foi expressa à Lusa pela presidente da Câmara, Conceição Cabrita, depois de as autoridades marítimas terem ordenado o hastear da bandeira vermelha nas praias de Santo António e Monte Gordo, devido à presença de coliformes na água, segundo o capitão do porto local.

"Às 15:00, nós tínhamos no site da APA a água como de excelente qualidade [nas duas praias] e, às 15:15, então publicam essa situação que apareceu um nível superior ao normal de coliformes fecais. E aí mandaram uma recomendação para cá a dizer que não era aconselhável banhos. Não é interdito, é não aconselhável", distinguiu a autarca.

A mesma fonte disse ter falado com responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente, que procede às análises da água, e com o capitão do porto de Vila Real de Santo António, "a dizer que não entendia por que tem de ser içada a bandeira vermelha, se é não aconselhável ir banhos, e não interdito".

Conceição Cabrita disse ter recebido a resposta de que "nestas situações tem de ser sempre hasteada a bandeira vermelha" e adiantou que a autarquia está à espera "que a APA faça uma contra-análise, que sairá amanhã de manhã [o resultado] ".

A mesma fonte garantiu que no concelho "não há neste momento nenhum esgoto a sair para o mar" e "deixou de haver fossas nos restaurantes" quando foi feita a obra de requalificação da praia e construído o passadiço de madeira que protege as dunas, pelo que se houve contaminação, como a APA aponta, ela "foi externa".

"Pode ter sido por exemplo um barco que fez uma descarga, porque é estranho haver só em Vila Real de Santo António e Monte Gordo. Se fosse uma contaminação de esgotos, com as marés teria de ir para mais sítios e para o concelho de Castro Marim. É estranho porque é que só há em Monte Gordo e Vila Real, agora, como não sou especialista nesta área, não posso dizer mais", afirmou ainda a presidente da Câmara algarvia.

Conceição Cabrita mostrou-se confiante de que o resultado das contra-análise da APA, na quinta-feira de manhã, já não acuse a presença de coliformes e possa ser retomada a atividade da praia sem restrições.

A autarca anunciou também que a Câmara de Vila Real de Santo António já pediu a realização de análises independentes para poder rapidamente demonstrar a qualidade da água das duas praias do concelho.

A interdição está em vigor desde cerca das 15:00 e "as pessoas são desaconselhadas a ir a banhos" enquanto a mesma estiver em vigor, alertou a mesma fonte.

As bandeiras vermelhas vão permanecer hasteadas em ambas as praias até a Agência de Portuguesa do Ambiente (APA) proceder a novas análises que certifiquem a inexistência de bactérias na água, acrescentou.

A Lusa pediu esclarecimentos à APA sobre a decisão de interditar a banhos as duas praias algarvias, mas até ao momento não obteve resposta.