Mais de 50 bombeiros no combate às chamas em aterro na Chamusca

Mais de 50 elementos dos bombeiros combatem um fogo que deflagrou ao início da madrugada desta quarta-feira num aterro da empresa Ribtejo, na Chamusca, em Santarém, segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Santarém.

Pelas 07:00 estavam no local 52 elementos, apoiados por 16 veículos, de acordo com a informação disponível na página da proteção civil.

Segundo o CDOS de Santarém, o incêndio "não levanta grandes preocupações" às autoridades, mas a área em causa é grande.

A Ribtejo é uma empresa que atua no setor do Tratamento de Resíduos Industriais, com serviços de receção de resíduos e eliminação em aterro.

Segundo a informação disponível na página da internet da Ribtejo - Tratamento e Valorização de Resíduos SA, o aterro da empresa é composto por duas células de deposição, a Célula 1, atualmente em exploração, e a Célula 2, em fase de licenciamento, que ascendem a um total de capacidade de deposição de 1.200.000 toneladas.