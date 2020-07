Rui Rio já comunicou nomes de deputados do PSD que votaram contra os debates quinzenais

Rui Rio já comunicou aos órgãos do PSD a quebra da disciplina de voto dos sete deputados que votaram contra o fim dos debates quinzenais.

Pedro Rodrigues, um dos sete deputados que foi contra o líder, diz que impor disciplina de voto nesta matéria é ilegítimo e que ignorar as razões de consciência no momento do voto "significa uma violência dirigista, autocrática, que não tem lugar num partido como o PSD".

À SIC, outra das deputadas que incumpriu a disciplina de voto, Margarida Balseiro Lopes, diz que ainda não foi notificada, mas que está de consciência tranquila e que vai aguardar serena pelo desfecho.

De visita ao Algarve, o líder social-democrata reconhece que o país está em crise, mas diz que não tem a certeza se o pior já passou.