António Costa e Eduardo Cabrita lamentam morte de bombeiro de Cuba

O chefe do Governo, António Costa, apresentou esta quinta-feira "sinceros sentimentos" a família, amigos e Bombeiros Voluntários de Cuba (Beja) pela morte do bombeiro Carlos Carvalho, ferido gravemente no combate a um incêndio em Castro Verde.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da notícia do falecimento do bombeiro Carlos Carvalho. Após vários dias a lutar pela vida, Carlos Carvalho acabou por não resistir. Neste momento de profunda dor, os meus pensamentos estão com a família, os amigos e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba", lê-se em nota de pesar do gabinete do primeiro-ministro.

António Costa deixou também um "palavra de solidariedade para com os restantes bombeiros que ficaram feridos naquele combate, a quem desejo as sinceras melhoras. Transmito aos bombeiros e a todos quanto estão empenhados no combate aos incêndios uma palavra de solidariedade, incentivo e agradecimento pelo trabalho que realizam por Portugal e por todos nós", declarou ainda o chefe do executivo socialista.

Eduardo Cabrita também lamentou a morte de Carlos Carvalho, "que não resistiu aos ferimentos graves que o afetaram".

Ministro da Administração Interna realçou ainda a "intervenção com grande capacidade de resposta do dispositivo" ao longo desta época, onde já foram registados 3.000 incêndios.