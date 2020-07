Marcelo lamenta morte de bombeiro de Cuba em "semana trágica"

O Presidente da República lamentou esta quinta-feria a morte do bombeiro Carlos Carvalho, de Cuba, no distrito de Beja, considerando que esta tem sido uma "semana trágica" para os bombeiros portugueses e que lhes é devida "profunda homenagem".

De acordo com uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "falou pessoalmente com a mãe do bombeiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba" e "dirigiu os mais sentidos pêsames àquela associação, aos seus familiares e amigos".

"Foi com profunda consternação que o Presidente da República tomou conhecimento da morte do bombeiro Carlos Carvalho, que no passado dia 14 visitou no Hospital de Santa Maria, e que infelizmente não resistiu aos graves ferimentos de que foi vítima durante o combate ao incêndio em Castro Verde", lê-se na nota.

O chefe de Estado considerou que esta tem sido "uma semana trágica para os bombeiros portugueses" e que é devida por parte dos cidadãos "profunda homenagem a estas mulheres e homens que arriscam a vida pelo próximo e que merecem justo reconhecimento de todos".