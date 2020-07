Miranda do Douro quer parte do dinheiro da venda de três barragess da EDP

Um movimento de cidadãos e associações culturais de Miranda do Douro lançou um manifesto com o objetivo de reclamar, junto do Governo, parte das receitas fiscais provenientes da venda de três barragens.

Estas infraestruturas fazem parte de um lote de seis centrais hidroelétricas que a EDP pretende vender por mais de 2 mil milhões de euros.