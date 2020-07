O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses realizou hoje, em Lisboa, uma ação de protesto para chamar a atenção do Governo para a falta de condições de trabalho.

Com ou sem pandemia, os enfermeiros portugueses garantem que o profissionalismo e dedicação são para continuar tal como as ações de protesto para exigir do Governo soluções para os problemas que atingem estes profissionais de saúde.