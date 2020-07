Ministro do Ambiente diz que Rui Rio está mal informado sobre o investimento no hidrogénio

João Pedro Matos Fernandes, acusa o PSD de "arranjar desculpas para que Portugal não aposte na descarbonização".

Em conferência de imprensa, o ministro do Ambiente disse ainda que Rui Rio, líder do PSD, está mal informado relativamente às verbas do Fundo de Recuperação que serão aplicadas no investimento do hidrogénio pelo Ministério.

Veja também: