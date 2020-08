Buzinão contra aterro em Valongo 

A ação de protesto arrancou às 9:00 no Largo do Passal, freguesia de Sobrado, e localidade onde está instalado o aterro.

As várias centenas de carros que participavam no buzinão estavam decoradas com faixas pretas, fotografias de pessoas picadas por insetos e mostravam frases dirigidas ao ministro do Ambiente, Matos Fernandes, onde se lia "Encerre o aterro" ou "Seja ministro do Ambiente".

O buzinão seguiu depois para as localidades de Campo e Alfena, circulando ao longo de toda a manhã nas estradas do concelho de Valongo, com o objetivo de terminar a ação em Sobrado.