GNR e PJ apertam cerco a incendiários

Num trabalho repartido entre a Polícia Judiciária e a GNR, desde o início do ano, já foram mais de 30 os incendiários detidos. Só cinco foram esta semana, um dos quais um jovem de 18 anos que terá ateado quatro incêndios no concelho de Castro Daire, mantendo-se assim o distrito de Viseu com maior número de incendiários detidos.

Em cada ocorrência de incêndio rural, entre as dezenas de operacionais mobilizados para o combate, há também equipas com objetivos diferentes. Os militares da GNR procuram as causas e trabalham mais no que já ardeu do que no que está verde.

Das mais de 5200 ocorrências de incêndio florestal, 90 por cento tiveram menos de um hectar ardido, o que demonstra a rapidez do alerta e atuação dos meios de Proteção Civil. Mesmo assim, as consequências de um incêndio são sempre negativas independente da área ardida e só no mês de julho morreram quatro bombeiros e vários ficaram feridos no exercício de funções.